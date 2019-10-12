المالية تتجه لخفض تكاليف المنتج المحلي.. نواب يسد عجز الموازنة وإهدار الأموال.. ومطالب بزيادة نسبة المكون المحلي

عمرو الجوهري: خفض تكاليف المنتج المحلي يسهم في تقليص عجز الموازنة والحد من الفساد

برلماني يطالب بزيادة المكون المحلي في المنتجات وخفض نسبة التكلفة









أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ليصبح قاطرة الاقتصاد القومى، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.





وأشار إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدي إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدي مصر الآن فائض للتصدير فى الكهرباء والغاز الطبيعي، مشددًا على أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».





وأشاد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان بهذا الاتجاه، مؤكدين ضرورة أن تكون هناك إجراءات جادة لتنفيذه، لما يمثله من فائدة في تحجيم الفساد والسيطرة على الأموال في مختلف القطاعات.





في البداية، أشاد النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، باتجاه الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحكومة جادة في الأمر.





وأكد الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خفض تكاليف الإنتاج سوف يسهم في تقليص عجز الموازنة والحد من الإهدار والفساد بنسب كبيرة.





في السياق ذاته، طالب اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يكون المكون المحلى فى أى منتج يصل إلى 60%، وليس 40% فقط، مع مراعاة تخفيض تكلفة المنتج المحلي في جميع القطاعات.





وأضاف السيد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيض تكاليف المنتجات المحلية في مختلف القطاعات، كما أنه سيزيد من السيطرة على حجم الأموال المهدرة في القطاعات دون استفادة.



