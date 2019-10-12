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رئيس وزراء فلسطين: اتفاقيات مع القاهرة لفتح المستشفيات المصرية أمام مرضانا.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:46 ص
رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين
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هاني حسين
قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن من أهم الاتفاقيات التي من المقرر توقيعها مع مصر هي فتح المستشفيات المصرية أمام المرضى الفلسطينيين بديلا عن المستشفيات الإسرائيلية.

وأضاف محمد اشتية في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر تتعلق بالتجربة المصرية في المدن الجديدة ومشاريع الإسكان، إضافة إلى اتفاقيات القضايا الإقتصادية.

وتابع محمد اشتية:" مصر تعتبر البوابة الحقيقية والجدية المفتوحة لأهل غزة عبر معبر رفح للمسافرين والحجاج والطلاب ومصر تقدم لنا هذه البوابة".

وأكمل محمد اشتية:" آلاف الطلاب الفلسطينيين تتلمذوا في الجامعات المصرية لأن الجامعات المصرية هي محطة العلم للعالم العربي"، مضيفا:" مصر تساعدنا في تدريب الشرطة وبعض المنح المتعلقة بالشهادات العليا ومساعدات التجارة والنقل والمواصلات".
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