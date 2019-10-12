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محافظات

ننشر القائمة الكاملة لنقابة الأطباء الفرعية بالبحر الأحمر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
القائمة الكاملة لنقابة
القائمة الكاملة لنقابة الأطباء الفرعية بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
ينشر موقع صدى البلد الاخبارى القائمة الكاملة لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر عقب إعلانها رسميا حيث فاز الدكتور أحمد عبد المالك، بمنصب نقيب أطباء البحر الأحمر في انتخابات التجديد النصفي للنقابة بعد تصويت 131 طبيبا لصالحه، متفوقا على منافسه الدكتور علاء ربيع النقيب السابق، فيما فاز بمقعدي الأعضاء تحت السن كلا من الطبيب وائل عبد الحفيظ 115 صوتا، ومحمد النجار 113 صوتا، وحصد في مقعدي فوق السن كلا من أسماء يوسف 114 صوتا، وأمجد كامل 98 صوتا. 

وانتهت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر برئاسة المستشار عمرو خلف يونس، من فرز الأصوات وذلك بمقر النقابة بمدينة الغردقة. وشهدت نقابة أطباء البحر الأحمر إقبالا من الأعضاء على مدار اليوم.

ومن جانبه تقدم الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر، بالشكر لكل أطباء البحر الأحمر الذين شاركو في الانتخابات والذين لم يشاركو، قائلا شكر خاص لأطباء المدن الذين تحملوا مشقة السفر من مدن رأس غارب والقصير وسفاجا.
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