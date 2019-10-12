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رياضة

أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:11 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن هناك لاعبين داخل الزمالك تريد الرحيل.

وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك لاعبين تشعر إنها لا تريد اللعب بالزمالك وتريد الرحيل، وهذا تأثيره مدمر لفريق الكرة".

واختتم: "داخليا كنت متوقع خسارة الزمالك للقب الدوري بسبب هذا الموضوع، أرجو من مسئولي الفريق إذا أراد لاعب الرحيل أو الاحتراف أن يعرضه للبيع، وهذه الأزمة ليست كهربا فقط".
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