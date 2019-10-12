أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن هناك لاعبين داخل الزمالك تريد الرحيل.



وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك لاعبين تشعر إنها لا تريد اللعب بالزمالك وتريد الرحيل، وهذا تأثيره مدمر لفريق الكرة".



واختتم: "داخليا كنت متوقع خسارة الزمالك للقب الدوري بسبب هذا الموضوع، أرجو من مسئولي الفريق إذا أراد لاعب الرحيل أو الاحتراف أن يعرضه للبيع، وهذه الأزمة ليست كهربا فقط".

