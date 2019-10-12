اخبار نادي الزمالك اليوم.. الزمالك يفاوض كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:
مفاجأة.. سبب رحيل هذا المدرب عن الجهاز الفني للزمالك
- كشف مصدر بنادي الزمالك عن السبب وراء رحيل أيمن عبد العزيز من الجهاز الفني في الأيام الماضية.
كلام نهائي.. رحيل نجمي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي
- استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على رحيل إثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.
مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة
- نجحت إدارة نادي الأهلي السعودي في إتمام الاتفاق مع مدرب نادي الزمالك السابق، كريستيان جروس، وذلك لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء
- يقوم مجلس نادي الزمالك بمحاولات في الساعات الجارية لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق بشكل ودي وغلق الباب على رحيله إلى الأهلي.
مفاجأة.. سبب رحيل هذا المدرب عن الجهاز الفني للزمالك
- كشف مصدر بنادي الزمالك عن السبب وراء رحيل أيمن عبد العزيز من الجهاز الفني في الأيام الماضية.
كلام نهائي.. رحيل نجمي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي
- استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على رحيل إثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.
مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة
- نجحت إدارة نادي الأهلي السعودي في إتمام الاتفاق مع مدرب نادي الزمالك السابق، كريستيان جروس، وذلك لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء
- يقوم مجلس نادي الزمالك بمحاولات في الساعات الجارية لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق بشكل ودي وغلق الباب على رحيله إلى الأهلي.