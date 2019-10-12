اخبار نادي الزمالك اليوم.. الزمالك يفاوض كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:- كشف مصدر بنادي الزمالك عن السبب وراء رحيل أيمن عبد العزيز من الجهاز الفني في الأيام الماضية.- استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على رحيل إثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.- نجحت إدارة نادي الأهلي السعودي في إتمام الاتفاق مع مدرب نادي الزمالك السابق، كريستيان جروس، وذلك لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.- يقوم مجلس نادي الزمالك بمحاولات في الساعات الجارية لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق بشكل ودي وغلق الباب على رحيله إلى الأهلي.