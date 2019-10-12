جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤهل طلابها لسوق العمل داخل بريطانيا

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى يزور مصر لتفعيل إتفاقية التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و كليات التجارة بجامعة "لندن سكول".



من بين أعضاء الوفد البريطانى: د .ديفيد سيلبرج رئيس المكتب التنفيذي وساميح زمولت مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة "لندن سكول" وكان فى استقبال الوفد الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور محمد عمر ابودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الامناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة.



تأتي الزيارة لبحث ومناقشة الإجراءات النهائية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تستهدف إنشاء أول فرع لجامعة "لندن سكول " فى مصر وذلك من خلال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تسعى نحو الاستفادة من الخبرة الدولية التي تتمتع بها بريطانيا فى ظل حرص المملكة المتحدة على نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.



وحول هذه الزيارة صرحت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة ، بأنه تم الاتفاق على بدء دراسة البرنامج المشترك فى يناير المقبل باول دفعة من طلاب الجامعة كما تم خلال الزيارة أيضًا التنسيق المشترك بين الجانبين على التصور الكامل للحفل الرسمي الذى سيقام في دار أوبرا جامعة مصر بحضور السفير البريطاني لدى مصر وكبار المسئولين فى الجامعتين حيث من المقرر أن يتم خلاله تدشين هذا البرنامج .



وأشارت الكاشف إلى أن زيارة الوفد البريطانى تأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية ، حيث سيتمكن الطالب الملتحق بالبرنامج من الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه كاملة من الجانب البريطاني وبذلك تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النواه الأولى لهذا البرنامج مما يعطي فرصة لجميع الطلاب من داخل الجامعة أو خارجها للالتحاق بهذا البرنامج الذي لن يقتصر على خريجي كلية الادارة والاقتصاد بل سيمتد ليشمل جميع خريجى الكليات الاخرى الذين يهتمون في حياتهم العملية بهذا التخصص.



وفى ختام الزيارة أكد أعضاء الوفد البريطانى على أن الطالب يستطيع الالتحاق بالبرنامج سواء داخل الجامعة فى مصر أو فى إحدى فروع الجامعة البريطانية على مستوى العالم الى جانب أنه سيوفر أيضًا فرصة كبيرة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لسوق العمل داخل بريطانيا فور الحصول على شهادة التخرج.