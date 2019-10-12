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اقتصاد

القابضة للسياحة: ايجوث تحقق 430.1 مليون جنيه أرباح خلال 2019/2018

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
ميرفت حطبة رئيس الشركة
ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة
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علياء فوزى
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن نتائج أعمال الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" خلال العام المنتهى 30 يونيو 2019 حيث حققت إيرادات 903.3 مليون جنيه.

وأضافت القابضة للسياحة، أن شركة ايجوث سجلت صافي أرباح 430.1 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو.

وأشارت القابضة للسياحة الى قيام ايجوث بتطوير الفنادق التابعة بتكلفة استثمارية حوالى 571.5 مليون جنيه منها ماريوت القاهرة وميناهاوس، ونتر بالاس الاقصر،شبرد القاهرة، فندق سيسل، اشتيجنبرجر الاقصر،فلسطين، سويس ان العريش، كوزموبوليتان،المعاهد الفندقية، مريديان دهب.
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