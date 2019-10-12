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منوعات

طليقها وأصدقاؤه.. سيدة تتعرض للاغتصاب لمدة 3 أيام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة الهندية على سيدة وطفلتها البالغة من العمر عامين ملقاة على أحد الطرق السريعة في الهند بمدينة، ماديا براديش، ولكنها كانت في حالة يرثى لها بعد أن فقدت وعيها .

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية ، أن الشرطة الهندية نقلت شابة عشرينية وجدتها دورية شرطية على الطريق السريع في ولاية ماديا براديش التي تبين بعد نقلها إلى المستشفى أنها تعرضت للإغتصاب بشكل عنيف .

حسب الرواية التي قالتها السيدة بعد إنقاذها من الموت لأنها كانت تصرخ من الصدمة النفسية ، ذلك بعد أن قام طليقها بإختطافها مع طفلتها الصغيرة البالغة من العمر عامين في مزرعة بمكان مهجور وبمساعدة أقاربه قام بضربها وقاموا بالتناوب على اغتصابها لمدة 3 أيام .

عانت السيدة مما حدث لها من آثار جسدية تمثلت في تهتك جدار الرحم، والضرب الشديد الذي تسبب في كسر أسنانها، وبالطبع الأضرار النفسية فقد كانت تستيقظ ليلا في المستشفى تصرخ بسبب ما حدث لها .

جدير بالذكر أن الشرطة الهندية تعاونت مع الأم وقامت بإلقاء القبض على 4 من أصل 5 متهمين .
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