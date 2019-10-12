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مرأة

أسهل طريقة لعمل موس الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
موس الشكولاتة
موس الشكولاتة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب "طريقة عمل موس الشوكولاتة" بمذاق لا يقاوم وشكل مشى يناسب التقديم للضيوف ،والمناسبات والاحتفالات بأعياد الميلاد.

مقادير موس الشوكولاتة :

150 جرام مارشميلو أبيض
50 جرام زبدة لينة
250 جرام شوكولاتة خام
60 مل مياه مغلية
250 جرام كريمة مخفوقة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
للزينة :
كريمة مخفوقة
كريزأو توت أحمر طازج
شوكولات

طريقة تحضير موس الشوكولاتة :

* ضعي الزبدة والمياه والفانيليا علي النار مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات وتذوب .

* أضيفي المارشميللو والشوكولاتة حتى تمام الذوبان

* ارفعي الخليط من على النار

* اخلطي الكريمة المخفوقة مع الخليط

* اتركيها لتبرد وزينيها بالكريم شانتيه والشوكولاتة والتوت وقدميها باردة
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