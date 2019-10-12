أسهل طريقة لعمل موس الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف أميرة شنب "طريقة عمل موس الشوكولاتة" بمذاق لا يقاوم وشكل مشى يناسب التقديم للضيوف ،والمناسبات والاحتفالات بأعياد الميلاد.
مقادير موس الشوكولاتة :
150 جرام مارشميلو أبيض
50 جرام زبدة لينة
250 جرام شوكولاتة خام
60 مل مياه مغلية
250 جرام كريمة مخفوقة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
للزينة :
كريمة مخفوقة
كريزأو توت أحمر طازج
شوكولات
طريقة تحضير موس الشوكولاتة :
* ضعي الزبدة والمياه والفانيليا علي النار مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات وتذوب .
* أضيفي المارشميللو والشوكولاتة حتى تمام الذوبان
* ارفعي الخليط من على النار
* اخلطي الكريمة المخفوقة مع الخليط
* اتركيها لتبرد وزينيها بالكريم شانتيه والشوكولاتة والتوت وقدميها باردة
مقادير موس الشوكولاتة :
150 جرام مارشميلو أبيض
50 جرام زبدة لينة
250 جرام شوكولاتة خام
60 مل مياه مغلية
250 جرام كريمة مخفوقة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
للزينة :
كريمة مخفوقة
كريزأو توت أحمر طازج
شوكولات
طريقة تحضير موس الشوكولاتة :
* ضعي الزبدة والمياه والفانيليا علي النار مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات وتذوب .
* أضيفي المارشميللو والشوكولاتة حتى تمام الذوبان
* ارفعي الخليط من على النار
* اخلطي الكريمة المخفوقة مع الخليط
* اتركيها لتبرد وزينيها بالكريم شانتيه والشوكولاتة والتوت وقدميها باردة