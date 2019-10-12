لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور

نشرت النجمة لقاء الخميسي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت لقاء الخميسي في فستان ساحر منفوش ومفتوح على الساق، وهو مصمم من خامة الجينز الخفيف .



وتألقت لقاء الخميسي بمكياج ناعم يتماشى مع لون بشرتها وتسريحة بسيطة ، مع حذاء بكعب عال وحقيبة يد سواريه .



وكانت النجمة لقاء قد تألقت بالعديد من الإطلالات المميزة والتي أثارت الجدل خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي عقد منذ أيام .