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مرأة

لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
صدى البلد
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رشا عوني
نشرت النجمة لقاء الخميسي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت لقاء الخميسي في فستان ساحر منفوش ومفتوح على الساق، وهو مصمم من خامة الجينز الخفيف .

وتألقت لقاء الخميسي بمكياج ناعم يتماشى مع لون بشرتها وتسريحة بسيطة ، مع حذاء بكعب عال وحقيبة يد سواريه .

وكانت النجمة لقاء قد تألقت بالعديد من الإطلالات المميزة والتي أثارت الجدل خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي عقد منذ أيام .
لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور
لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور
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