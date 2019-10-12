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رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف مصير ميتشو مع الفريق

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
ميتشو
ميتشو
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حسن العمدة
يرفض أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، مبدأ التغيير في الجهاز الفني الحالي للقلعة البيضاء بقيادة الصربي ميتشو.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أنا من أنصار عدم التغيير، يجب تقييم المدرب بعد موسم كامل، ميتشو لو خسر الكأس ثم خسر المباريات التالية لكان يجب صدور قرار لكن في الوقت الحالي الأنسب هو استمراره في رأيي".

وتابع: "لابد أن يستمر ميتشو حتى لو خسر من الأهلي، إذا وضعته الإدارة تحت ضغط أنه سيرحل حال خسارته سيكون خطأ كبيرًا، الأفضل إعلان بقاءه مع الفريق لنهاية الموسم".

واختتم : "اللاعب إذا شعر أن المدرب سيرحل، سيتأثر الفريق بالسلب، يجب توفير استقلالية كاملة لفريق الكرة، وعندما يجتمع مسئولي النادي بالجهاز الفني يكون لمعرفة احتياجاته فقط، والاستثناء في ذلك يكون في أمور طفيفة جدا".
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