أحمد رمزي: حسام البدري حقق نتائج جيدة مع الأهلي .. وأتمنى وجود مدرب مصري للقطبين

تحدث أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، عن تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.



وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسام البدري حقق نتائج جيدة عندما كان مع جوزيه وبمفرده بالأهلي".



وأكمل : "أتمنى له التوفيق، وأفضل إن المدرب المصري يكون من الأهلي والزمالك إلا في حالات خاصة".

