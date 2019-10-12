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رياضة

أحمد رمزي: حسام البدري حقق نتائج جيدة مع الأهلي .. وأتمنى وجود مدرب مصري للقطبين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
حسام البدري
حسام البدري
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حسن العمدة
تحدث أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، عن تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.

وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسام البدري حقق نتائج جيدة عندما كان مع جوزيه وبمفرده بالأهلي".

وأكمل : "أتمنى له التوفيق، وأفضل إن المدرب المصري يكون من الأهلي والزمالك إلا في حالات خاصة".
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