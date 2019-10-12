نجم الزمالك السابق: كنت ضد رحيل جروس عن الفريق

يرى أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن رحيل جروس عن تدريب الأبيض كان قرار غير موفق.



وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت ضد رحيل جروس، كان متبقي أربعة مباريات فقط"



واردف: "جروس كان متصدرًا الدوري مع الزمالك وحاصل على لقب الكونفدرالية ويسير بشكل جيد في الكأس، فلماذا رحل ؟!".



وواصل: "خالد جلال أيضًا تعرض للظلم بعد رحيل جروس، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة وضغط كبير عليه".

