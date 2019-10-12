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رياضة

نجم الزمالك السابق: لا يمكن التشكيك في وطنية محمد صلاح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
يرى أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وصل لمكانة لم يصل لها لاعب مصري من قبل.

وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " "صلاح عاملي حالة سعادة، منافسته مع ميسي ورونالدو شرف لنا"

واردف : مازال لديه الكثير، أي تصرف صدر منه ليس له علاقة بوطنيته، ولا يصح أن نشكك فى عروبة ووطنية أحد.

وعن شارة القيادة قال : لابد من موافقة باقي اللاعبين الكبار أولا.
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