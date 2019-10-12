أخبار التوك شو.. محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية.. زوجة ضحية المدرسة بالإسكندرية: طلبت النجدة ولم يغثني أحد من المدرسين

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه تحدث مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي للمساعدة في إتمام عمليات زراعة القرنية، التي وصلت لـ 250 حالة تحتاج للعلاج.
أضاف، "زمزم" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك العمليات ستكلف أكثر من 12 مليون جنيه، نظرا لأن عملية زراعة القرنية تتكلف ما بين 30 إلي 40 ألف جنيه، مما كان يتطلب تدخل رجال الأعمال.
وأشار إلي أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي تدخل على الفور بتحويل 100 حالة لزراعة القرنية بالتعاون مع مؤسسة "أبو العينين" الخيرية، مؤكدا أنه فك وساهم في حل تلك الأزمة بشكل كبير.
فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة
كشف الشاب مصطفى أحمد، الشهير بـ مصطفى أبو تورتة، كواليس ما دار فى حفل خطوبته، قائلا: "لم أقصد ترك نيهال خطيبتى ولم أكن أبيت النية لذلك وما حدث لخالى كان هو سبب ترك حفل الخطوبة".
وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية هى الأولى بعد أزمته المعروفة إعلاميا بمصطفى أبو تورتة،:"أنا أبويا متوفى وخالى هو اللى مربينى وله مكانة فى قلبي لذلك عند سماع خبر مرضه كان لازم أكون جنبه".
زاهي حواس يكشف أبرز الاكتشافات الأثرية في وادي القرود
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن هناك العديد من الاكتشافات الكبرى التي تم العثور عليها في منطقة وادي القرود، حيث تم العثور علي ورش وأدوات العمال التي تقوم علي بناء وتشييد مقابر الملوك.
تابع، "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن ورش العمال المتخصصة في صناعة التوابيت وتشييد تلك المقابر الكبري، فضلا ما قامت الحملة الفرنسية بتسجيله منذ قرون.
زوجة ضحية المدرسة بالإسكندرية: طلبت النجدة ولم يغثني أحد من المدرسين
دخلت هناء، أرملة ضحية المدرسة بالإسكندرية، فى نوبة من البكاء على الهواء، حزنًا على وفاة زوجها، مؤكدة أن الوفاة لم تكن طبيعية، ولكنها جاءت إثر مشادة مع نفس المدرس المعتدي على ابنها، معقبة:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللى يتم لعيالي.. منه لله".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنها عاتبت مدرسي اللغة الإنجليزية والعربية على ضرب نجلها بـ"الخرطوم" واعتذروا عما حدث، إلا أن المعتدي لم يقدم أي اعتذار وتشاجر مع زوجها حتى فارق الحياة.
أكاذيب وتزييف.. مذيعة مستقيلة من الجزيرة تفضح ألاعيب وممارسات القناة
واصل قناة الجزيرة القطرية، ممارسة ألاعيبها وتبث سمومها في محاولة بائسة منها لإسقاط الدول العربية وتقسيم المنطقة وتلبية رغبات جماعة الإخوان الإرهابية وحكام قطر وتركيا.
وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تظهر فيه مذيعة مستقيلة من الجزيرة وهي تفضح أكاذيب القناة، وتدعى لونا الشبل، وقامت بفضح أكاذيب وفبركة قناة الجزيرة ومحاولاتها المستمرة لتزييف الحقائق في مصر في محاولة لهز أركان الدولة.
الخارجية: استفزازات من تركيا تجاه قبرص بسبب اكتشافات الغاز
قال السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان هي القمة السابعة، وتلك القمم بدأت في عام 2014، مضيفا:" الأحداث التي تموج بها منطقة شرق المتوسط خلال العام الماضي كثيرة وبالتالي التقاء الرئيس السيسي بنظيريه القبرصي واليوناني في غاية الاهمية وتم مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول الثلاث وكان هناك توافق في الرؤى حول العديد من الموضوعات".
وأضاف عمرو رمضان في حواره مع الإعلامية جيهان فوزى في برنامج " علشان بكرة " المذاع عبر الفضائية المصرية، :" أهم ما كان في القمة الثلاثية مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه شرق المتوسط سواء المتعلقة بالأمن والإرهاب والهجرة غير الشرعية".
في أول ظهور بعد الولادة..حنان مطاوع: صورت لمس أكتاف وأنا حامل في السادس
كشفت الفنانة حنان مطاوع، كواليس فترة حملها وولادتها، قائلة:" انا مبعرفش اتعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين خالص".
وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" عرفت خبر حملي أثناء تصوير مسلسل لمس أكتاف في شهر رمضان".
محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه تحدث مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي للمساعدة في إتمام عمليات زراعة القرنية، التي وصلت لـ 250 حالة تحتاج للعلاج.
أضاف، "زمزم" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك العمليات ستكلف أكثر من 12 مليون جنيه، نظرا لأن عملية زراعة القرنية تتكلف ما بين 30 إلي 40 ألف جنيه، مما كان يتطلب تدخل رجال الأعمال.
وأشار إلي أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي تدخل على الفور بتحويل 100 حالة لزراعة القرنية بالتعاون مع مؤسسة "أبو العينين" الخيرية، مؤكدا أنه فك وساهم في حل تلك الأزمة بشكل كبير.
فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة
كشف الشاب مصطفى أحمد، الشهير بـ مصطفى أبو تورتة، كواليس ما دار فى حفل خطوبته، قائلا: "لم أقصد ترك نيهال خطيبتى ولم أكن أبيت النية لذلك وما حدث لخالى كان هو سبب ترك حفل الخطوبة".
وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية هى الأولى بعد أزمته المعروفة إعلاميا بمصطفى أبو تورتة،:"أنا أبويا متوفى وخالى هو اللى مربينى وله مكانة فى قلبي لذلك عند سماع خبر مرضه كان لازم أكون جنبه".
زاهي حواس يكشف أبرز الاكتشافات الأثرية في وادي القرود
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن هناك العديد من الاكتشافات الكبرى التي تم العثور عليها في منطقة وادي القرود، حيث تم العثور علي ورش وأدوات العمال التي تقوم علي بناء وتشييد مقابر الملوك.
تابع، "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن ورش العمال المتخصصة في صناعة التوابيت وتشييد تلك المقابر الكبري، فضلا ما قامت الحملة الفرنسية بتسجيله منذ قرون.
زوجة ضحية المدرسة بالإسكندرية: طلبت النجدة ولم يغثني أحد من المدرسين
دخلت هناء، أرملة ضحية المدرسة بالإسكندرية، فى نوبة من البكاء على الهواء، حزنًا على وفاة زوجها، مؤكدة أن الوفاة لم تكن طبيعية، ولكنها جاءت إثر مشادة مع نفس المدرس المعتدي على ابنها، معقبة:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللى يتم لعيالي.. منه لله".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنها عاتبت مدرسي اللغة الإنجليزية والعربية على ضرب نجلها بـ"الخرطوم" واعتذروا عما حدث، إلا أن المعتدي لم يقدم أي اعتذار وتشاجر مع زوجها حتى فارق الحياة.
أكاذيب وتزييف.. مذيعة مستقيلة من الجزيرة تفضح ألاعيب وممارسات القناة
واصل قناة الجزيرة القطرية، ممارسة ألاعيبها وتبث سمومها في محاولة بائسة منها لإسقاط الدول العربية وتقسيم المنطقة وتلبية رغبات جماعة الإخوان الإرهابية وحكام قطر وتركيا.
وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تظهر فيه مذيعة مستقيلة من الجزيرة وهي تفضح أكاذيب القناة، وتدعى لونا الشبل، وقامت بفضح أكاذيب وفبركة قناة الجزيرة ومحاولاتها المستمرة لتزييف الحقائق في مصر في محاولة لهز أركان الدولة.
الخارجية: استفزازات من تركيا تجاه قبرص بسبب اكتشافات الغاز
قال السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان هي القمة السابعة، وتلك القمم بدأت في عام 2014، مضيفا:" الأحداث التي تموج بها منطقة شرق المتوسط خلال العام الماضي كثيرة وبالتالي التقاء الرئيس السيسي بنظيريه القبرصي واليوناني في غاية الاهمية وتم مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول الثلاث وكان هناك توافق في الرؤى حول العديد من الموضوعات".
وأضاف عمرو رمضان في حواره مع الإعلامية جيهان فوزى في برنامج " علشان بكرة " المذاع عبر الفضائية المصرية، :" أهم ما كان في القمة الثلاثية مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه شرق المتوسط سواء المتعلقة بالأمن والإرهاب والهجرة غير الشرعية".
في أول ظهور بعد الولادة..حنان مطاوع: صورت لمس أكتاف وأنا حامل في السادس
كشفت الفنانة حنان مطاوع، كواليس فترة حملها وولادتها، قائلة:" انا مبعرفش اتعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين خالص".
وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" عرفت خبر حملي أثناء تصوير مسلسل لمس أكتاف في شهر رمضان".