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تعليم

غدا.. آداب حلوان تتسلم ملفات طلاب قسم اللغة العربية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تواصل كلية الآداب جامعة حلوان ، تسلم الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

ووضع موظفو الكلية جدول لتسلم الملفات من الطلاب، حيث يسلم قسم اللغة العربية ملفات طلابه غدا الاحد 13 اكتوبر وقسم الفلسفة يوم الاثنين ١٤اكتوبر، وأقسام الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والصيني والمسرح يوم ١٥ أكتوبر وقسم التاريخ ١٦اكتوبر.

ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابي.
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