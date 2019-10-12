أحمد العوضى عن دور بروسلى فى كلبش: كنت متحمس جدا.. فيديو

أعرب الفنان أحمد العوضى، خلال حواره ببرنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، المذاع على قناة one عن سعادته بمشاركته في مسلسل "كلبش٣".



وأشار العوضي إلى أن شخصية بروسلى الذى قام بتجسيدها فى مسلسل كلبش هى شخصية رجل مسجل خطر يدعى "اللول" لافتا إلى أنه تحمس لهذا الدور للخروج من شخصية الضابط التى تم حصره فيها لثلاث سنوات".



يشار أن أحمد العوضى خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلى "لآخر نفس"، "كلبش٣"، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا.

