مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة بثقافة أسيوط

انطلقت فعاليات مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة أسيوط دورة الكاتب المسرحي ألفريد فرج، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجارى بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، و الكاتب محمد سلماوي رئيسا للمهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم الشاعر والناقد دكتور محمود نسيم، والمخرج أحمد السيد والمؤلف المسرحي أحمد أبو خنيجر.



بدأت فعاليات الحفل الذى حضره لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلامية بأسيوط وعدد من المخرجين المسرحيين المهتمين بالحركة المسرحية بالصعيد، بعروض فنية لعرائس الماريونت والتي قدمها الفنان عمرو حمزة ببهو القصر، وعلى هامش الافتتاح أقيم معرض فنى للحرف البيئية والتراث، أعقب ذلك عرض الافتتاح لشباب المسرح من تأليف الكاتب محمد أبو زيد، وإخراج المبدع أسامة عبد الرؤوف.



رحب الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس المهرجان خلال كلمته بالضيوف وأكد أن المسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان وقدرته على الموالفة بين عناصر فنية متعددة، حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير، وأكد أن أنضمام الشباب إلي العروض المسرحية هو دليل وأضح أن الوعي الثقافي لديهم وأنهم هم نور المستقبل الفني المشرق.



أوضح المخرج المسرحي شعبان المنفلوطي مدير المهرجان، أن دورة هذا العام تتنافس خلالها 8 فرق مسرحية مستقلة من محافظات الصعيد، مؤكدًا أن جوائز المهرجان تتضمن جوائز المركز الأول والثاني والثالث للعروض المشاركة، وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وممثلة وأفضل ديكور.



أضاف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين أن المهرجان جاء نتاج ورش مسرحية أقيمت على مدار البرنامج التدريبي للشباب على العروض المسرحية، واختتم الحفل بمنح دورع التكريم للسادة أعضاء لجنة التحكيم ودرع الجمعية.