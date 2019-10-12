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رياضة

محمد حشيش: الخطيب تعرض لحملة هجوم كبيرة منذ توليه رئاسة الأهلي .. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:35 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد رشاد
قال محمد حشيش، لاعب الأهلي السابق، إن النادي الأهلي حقق طفرة في مجال الإنشاءات ونجاحات على مستوى الإدارة والفريق بعد مرور عامين على تولي محمود الخطيب رئاسة القلعة الحمراء.

وأضاف حشيش، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الأهلي حقق طفرة في الإنشاءات خاصة في فرع الشيخ زايد وقريبا سيظهر فرع التجمع الخامس، وأيضا تطوير فرع مدينة نصر.

وكشف محمد حشيش، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي شهد طفرة في ألعاب الصالات خلال الفترة الماضية، ويمتلك لاعبين مهارين في الفريق الأول لكرة القدم وظهرت النتائج مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأكد محمد حشيش أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعرض لهجوم كبير كاشفا أن بيبو «استحمل أشياء كثيرة».
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