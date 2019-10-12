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رياضة

محمد حشيش: احتفالية الأهلي لاستلام الدوري تليق بنادي القرن.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
احتفالية الأهلي
احتفالية الأهلي لاستلام الدوري
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محمد رشاد
وصف محمد حشيش، لاعب الأهلي السابق، احتفالية النادي الأهلي بحصد لقب الدوري الممتاز للمرة الـ 41 في تاريخه بأنه يليق بنادي القرن.

وأضاف حشيش، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الأهلي ملئ بالبطولات لكن اللقب الـ41 له خصوصية خاصة فعزيمة مجلس الأهلي واللاعبين سبب الفوز بالدوري الموسم الماضي.

وتابع محمد حشيش، لاعب الأهلي السابق، أنه لم يحدث في تاريخ الأندية المصرية أن يتعرض 23 لاعب بالقائمة للإصابة على مدار الموسم، الأهلي واجه الترجي بنهائي أفريقيا بدون رأس حربة وعانى كثيرا من الغيابات.

وأضاف أن احتفال الأهلي بلقب الدوري الـ41 يليق بنادي القرن، ولا يقدر أحد على هز ثقة جمهور الأهلي بالخطيب.
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