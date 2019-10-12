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أخبار العالم

أول تأكيد رسمي من البنتاجون.. تعرض قوات أمريكية لقصف تركي في كوباني

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، بيانًا أكدت فيه تعرض القوات الأمريكية المتواجدة في المناطق المجاورة لكوباني السورية لنيران المدفعية من مواقع تركية.

وأضاف البيان:"لم تحدث أي إصابات جراء الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في مدينة كوباني السورية".

كان مسؤول عسكري أمريكي قال،في وقت سابق يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة شاركت تركيا قائمة بمواقع "عدم الضرب"، والتي لا تقتصر فقط على أماكن وجود القوات الأمريكية بل تشمل مناطق كردية، بما في ذلك السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري.

كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا من أن التحركات العسكرية التركية في شمال سوريا قد تضر بالقوات الأمريكية.
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