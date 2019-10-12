وزير الخارجية الأمريكي: ننشر قوات إضافية بالسعودية لردع إرهاب إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت إن قرر وزير الدفاع مارك إسبر بنشر قوات إضافية إلى السعودية يأتي بسبب المساعدة في ردع إرهاب إيران.



وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية لتعزيز قدراتها الدفاعية والمساعدة في ردع العدوان الإيراني".



وأضاف: "يجب على النظام الإيراني أن يغير سلوكه جذريا ويتصرف كدولة طبيعية، أو أن يترك اقتصاده ينهار".



كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت أمس الجمعة، إن إسبر أصدر قرار بنشر 3 الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف منشآت شركة أرامكو النفطية.



وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: "بناء على طلب من القيادة المركزية الأمريكية، أذن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد ، ونظام واحد "ثاد"".