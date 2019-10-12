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أخبار البلد

غول الإعلام راجعة.. ريهام سعيد تهنئ لميس الحديدي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:50 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام فيديو برومو برنامج الإعلامية لميس الحديدي الجديد "القاهرة الآن "الذي سيتم إذاعته عبر شاشة العربية .

علقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة : " مبروك حبيبتى ، غول الإعلام راجع وبقوه ".

وجاءت التعليقات أغلبها " عقبالك ، افتكرتها انك انتى اللى راجعة ، وحشتينا يا ريمو وعقبالك يا ملكة الإعلام ، شفتى لميس قررت الاعتزال وبعدين تراجعت ياريت تعملى زيها وترجعى ".

جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سئ مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذي حقق بدوره فى هذه الواقعه ،وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام .

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية .
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