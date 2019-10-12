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أخبار العالم

البنتاجون: الغزو التركي لسوريا مرفوض

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر أن العدوان الذي تشنه تركيا على الأراضي السورية تحت مسمى عملية "نبع السلام" مرفوض، واصفة إياه بالغزو.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "القوات الأمريكية المتواجدة في المناطق المجاورة لكوباني السورية تعرضت لنيران المدفعية من مواقع تركية".

وأضاف البيان: " تركيا كانت على علم بتواجد قوات أمريكية في المنطقة التي تعرضت للهجوم بمدينة كوباني السورية، ولم تحدث أي إصابات جراء الهجوم".

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري.

كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا من أن التحركات العسكرية التركية في شمال سوريا قد تضر بالقوات الأمريكية.
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