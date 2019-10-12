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فن

تامر ونانسى فى حفل ضخم بالرياض.. 18 اكتوبر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:05 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
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محمد نبيـل
يستعد الثنائى تامر حسنى ونانسى عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 18 اكتوبر الجارى.

وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من بطولة خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
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