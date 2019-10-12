غانم: 25 ألف فدان فى الطرح الرابع لمشروع غرب المنيا.. فيديو

أكد الإعلامى محمد غانم أن الدولة بدأت فى الإعداد للطرح الرابع لمشروع الـ 1.5 مليون فدان الرئاسى بإجمالي 25 ألف فدان فى 108 قطعة غرب غرب المنيا .



وقال غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان شركة الريف المصرى المسؤولة عن المشروع خصصت الأراضى المطروحة للزراعة للشركات المساهمة من الشباب ، والتى تبدأ من 8 أفراد إلى 28 فردًا، لافتًا الى ان ثمن الفدان 39 الف جنيه للأراضى التى لا يوجد بها بئر مائي و48 ألف جنيه للأراضى التى تتمتع بمصدر للمياه .



وأضاف غانم ، أن الطرح الرابع من شركة الريف المصرى يتميز بفترة سماح كبيرة تصل لـ 12 سنة للأراضى التى يوجد بها آبار و13 سنة للأراضى التى لا يوجد بها ابار ، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء أول بنزينه لخدمة المزارعين فى مدخل أراضى وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا .