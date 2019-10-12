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غانم: 25 ألف فدان فى الطرح الرابع لمشروع غرب المنيا.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
الأعلامى محمد غانم
الأعلامى محمد غانم
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جمال صلاح الدين
أكد الإعلامى محمد غانم أن الدولة بدأت فى الإعداد للطرح الرابع لمشروع الـ 1.5 مليون فدان الرئاسى بإجمالي 25 ألف فدان فى 108 قطعة غرب غرب المنيا .

وقال غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان شركة الريف المصرى المسؤولة عن المشروع خصصت الأراضى المطروحة للزراعة للشركات المساهمة من الشباب ، والتى تبدأ من 8 أفراد إلى 28 فردًا، لافتًا الى ان ثمن الفدان 39 الف جنيه للأراضى التى لا يوجد بها بئر مائي و48 ألف جنيه للأراضى التى تتمتع بمصدر للمياه .

وأضاف غانم ، أن الطرح الرابع من شركة الريف المصرى يتميز بفترة سماح كبيرة تصل لـ 12 سنة للأراضى التى يوجد بها آبار و13 سنة للأراضى التى لا يوجد بها ابار ، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء أول بنزينه لخدمة المزارعين فى مدخل أراضى وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا .
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