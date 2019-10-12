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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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محافظات

الصدفة تكشف عن محاولة للتنقيب عن الآثار بمنزل بأسوان.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:49 ص
دفة تكشف عن محاولة
دفة تكشف عن محاولة للتنقيب عن الآثار
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شاذلى عبد الفتاح
الصدفة دائمًا ما تفضح عن أسرار كثيرة غير متوقعة ، وأشياء لا يعرفها الكثيرون .

وفى هذا الصدد رصدت "صدى البلد" اكتشاف محاولة للتنقيب عن الآثار بالصدفة عقب حادث سقوط سيارة فى حفرة أمام منزل اﻷديب والمفكر الراحل عباس محمود العقاد بمدينة أسوان وهو ما كشف عن عملية تنقيب للآثار بالقرب من المنزل.

وترجع الواقعة إلى أنه أثناء مرور أبن أخ الأديب عباس العقاد بالصدفة أمام منزل العقاد وجد سيارة ملاكى قد سقطت فى حفرة التنقيب، وعلى الفور اتصل بالشرطة التي حضرت وعاينت المكان وحررت محضرًا بالواقعة.

وقام المنقبون عن الآثار بالحفر لمسافة 10 أمتار فى جميع الجهات الأربعة من المنزل الواقع بالقرب من منزل العقاد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الصدفة تكشف عن محاولة للتنقيب عن الآثار بمنزل بأسوان.. صور
الصدفة تكشف عن محاولة للتنقيب عن الآثار بمنزل بأسوان.. صور
الصدفة تكشف عن محاولة للتنقيب عن الآثار بمنزل بأسوان.. صور
الصدفة تكشف عن محاولة للتنقيب عن الآثار بمنزل بأسوان.. صور
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