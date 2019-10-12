عاجل.. ترامب يعلن استقالة وزير الأمن الداخلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن مكالينن، مشيرًا إلى أنه سيعلن خليفته الأسبوع المقبل.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": " كيفن مكالينن قام بأداءٍ رائع في منصبه كقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، لقد عكفنا معًا على تولي مسئولية ملف الأمن الحدودي".



ويعتمد ترامب سياسة تشدّد و"عدم تسامح" في ملف المهاجرين غير الموثّقين، في ما تعتبره الإدارة جهدا لردع عشرات آلاف المهاجرين عن محاولة عبور الحدود الجنوبية مع المكسيك.



ومنذ أبريل، يتولى مكالينن وزارة الأمن الداخلي بالوكالة بعد استقالة كريستن نيلسن التي انضمت إلى إدارة ترامب في يناير 2017 مساعدة لأول وزير عيّنه على رأس هذه الوزارة وهو جون كيلي.



وبعد بضعة أشهر عيّنها ترامب وزيرة للأمن الداخلي في أكتوبر 2017.