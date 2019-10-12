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منوعات

تعطيل محطة بيكر ستريت بلندن.. والسبب.. امرأة تلد على القطار

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
ولادة على القطار
ولادة على القطار
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عزة عاطف
في واقعة نادرة الحدوث وسط أعداد المسافرين على القطار، تم إيقاف خط المتروبوليتان بسبب مجئ المخاض إلى إحدى الراكبات على متن القطار في محطة بيكر ستريت بلندن، حيث نبهت شبكة السكك الحديدية الركاب بتعليق الرحلات لحين إشعار.

تعطلت الرحلات بسبب تفاجئ الركاب بامرأة تصرخ من ألم الولادة وقد بدأت في الوضع داخل عربة القطار في شارع بيكر بلندن وفقًا لصحيفة مترو، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلد فيها امرأة داخل قطار في بريطانيا.

حيث تم تسجيل 4 ولادات لـ "أطفال القطارات" في التاريخ الطويل لمترو الأنفاق الذي تم افتتاحه في 10 يناير 1863، ومن المثير للدهشة أن هذه هي الولادة الثانية على السكك الحديدة في هذا العام.

من بينها امرأة قد أنجبت طفلًا رضيعًا على القطار في شارع وارن يناير الماضي، في هذا الوقت ساعدها طالب طب مسلم يدعى «حمزة سليم» حيث كان في طريقه إلى المنزل من محاضرة في علم التشريح، قبل سماع امرأة تصرخ خلال مروره في الشارع.
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