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منوعات

حكاية عجيبة.. ينجو من الإصابة بجلطة بعد 7 سنوات وسمكة تنهي حياته

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسببت وجبة سمك ساخنة في إنهاء حياة أحد الاشخاص في بريطانيا بعد أن تناولها سريعا فأصيب بإلتهابات و حروق في حلقه .

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية ، أن أحد منظمي حفلات الزفاف شهير قد أصيب بجلطة دماغية أفقدته الحركة والنطق لمدة 7 سنوات وتعافى منها .

تشاء الأقدار أن يتعافى من الجلطة وتتسبب وجبة سمك في إنهاء حياته بعد أن ابتلع كعكة السمك الجديدة التي طلب منه الطباخ تذوقها فأصابته بحرق وتورم في حلقه .

نقل الرجل على الفور إلى المستشفى ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذ الحالة فقد تسببت السمكة في إصابة حلقة بحروق منعته من التنفس وتوفى في الحال.
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