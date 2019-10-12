حكاية عجيبة.. ينجو من الإصابة بجلطة بعد 7 سنوات وسمكة تنهي حياته

تسببت وجبة سمك ساخنة في إنهاء حياة أحد الاشخاص في بريطانيا بعد أن تناولها سريعا فأصيب بإلتهابات و حروق في حلقه .



حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية ، أن أحد منظمي حفلات الزفاف شهير قد أصيب بجلطة دماغية أفقدته الحركة والنطق لمدة 7 سنوات وتعافى منها .



تشاء الأقدار أن يتعافى من الجلطة وتتسبب وجبة سمك في إنهاء حياته بعد أن ابتلع كعكة السمك الجديدة التي طلب منه الطباخ تذوقها فأصابته بحرق وتورم في حلقه .



نقل الرجل على الفور إلى المستشفى ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذ الحالة فقد تسببت السمكة في إصابة حلقة بحروق منعته من التنفس وتوفى في الحال.