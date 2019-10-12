أسباب مخيفة.. وضع المحفظة فى الجيب الخلفى خطر على الرجال

اعتاد أغلب الرجال على أسهل طريقة لحمل المحفظة، وهي عادة وضع المحفظة فى الجيب الخلفي، ولكنهم يجهلون العديد من الأمراض الصحية، والأسباب المخيفة التي تسببها وضع المحفظة فى الجيب الخلفى.





حذر الدكتور "أشرف إسماعيل"، استشارى جراحات العمود الفقري والعظام، الرجال من وضع المحفظة فى الجيب الخلفى.





وأوضح "إسماعيل"، من خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الأسباب المخيفة التي تمنع الرجال من وضع المحفظة فى الجيب الخلفى، وفقا لما أثبتته العديد من الدراسات والأبحاث، أن هذه العادة تؤثر سلبًا على صحة العمود الفقري وتسبب ألمًا في الظهر خاصةً عند الجلوس عليها.





ولفت "استشارى العظام"، إلى أن السبب في ذلك الضرر السلبي على العمود الفقري نتيجة لوضع المحفظة فى الجيب الخلفى، هي أن محفظة النقود تضغط على الأعصاب الموجودة في آخر العمود الفقري، وقد تسبب الإصابة بعرق النسا والشعور بالتنميل مع آلام شديدة أسفل الظهر، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى تلف الأعصاب.





ونصح "إسماعيل"، الرجال بأنه يجب تجنب وضع المحفظة في الجيب الخلفي حفاظًا على صحتكم وتجنبًا للكثير من الآلام.