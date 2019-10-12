أشرس أنواع السمك.. سمكة يمكنها البقاء حية خارج المياه

نعلم جميعا أن السمك مكانه الطبيعي في المياه إلا ان تلك السمكة أدهشت العلماء و الباحثون في مجال الحياة البحرية بعد العثور عليها و البحث في أصولها البحرية .





وفقا لما ورد في " ديلي ميل " أن أحد العلماء عثر بالصدفة على سمكة شكلها غريب لفت انتباهه اختلافها عند مروره بالقرب من بركة بالقرب من مقاطعة جوينيت بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.







اإلتقط ذلك الباحث صورة للسمكة و ارسلها لزميله المختص في مجال الأحياء البحرية، فقاما برحلة بحثية عن سمك مشابهة لتلك التي التقط لها صورة لها وبالفعل عثروا على 3 سمكات من نفس الفصيلة واحدة كبيرة وسمكتين صغيرتين.



جدير بالذكر أن الأبحاث أشارت إلى أن السمكة تنتمي إلى فصيلة أسماك تدعى أسماك رأس الأفعى، وهي أسماك معروفة بشراستها؛ حيث إنها تأكل كل الأسماك البحرية التي تجدها في طريقها، ويمكنها التنفس خارج المياه لمدة 3 أيام.