قانون في الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا لغزوها سوريا

اقترح إليوت إنجل رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين أتراك لاشتراكهم في العملية العسكرية شمالي سوريا.



وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن القانون يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس - 400" الدفاعية من روسيا ويمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجيش التركي المشارك في العمليات بسوريا.



وأشارت إلى أن القانون سيفرض أيضًا عقوبات فورية على الأنظمة المالية التركية التي تسهل عمليات تحويل الأموال إلى الجيش والمؤسسات الدفاعية التركية.



وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن قد صرح، أمس، بأن ترامب، وقع أمرًا تنفيذيا يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا.



وقالت الخزانة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن مونشين وبتوجيه من ترامب "يستهدف أفرادا أو إدارات تركية محددة حسب الحاجة"، مؤكدة أن "هذا البيان إشعار للبنوك والأطراف الأخرى لتكون على علم بالإجراءات المحتملة".