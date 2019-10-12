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رياضة

شوقي غريب: 3 مكاسب من ودية جنوب أفريقيا.. ولدينا مشكلتان.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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محمد رشاد
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أن فريقه حقق عدة مكاسب رغم التعادل أمام جنوب أفريقيا بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية".

المنتخب المصري الأوليمبي خاض مباراة ودية مساء أمس الجمعة على ملعب الإسماعيلية من أجل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 لاعبًا والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين، سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه فريقي خاصة الهدف الذي أحرزناه عن طريق أحمد ياسر ريان".

وفسّر المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" مواجهة جنوب أفريقيا من 3 أشواط :"الهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه".

وأكمل :"الجميع شارك ماعدا الخماسي رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد صبحي وناصر ماهر نظرًا لتعرضهم للضغط في المباريات المقبلة مع أنديتهم في الدوري".

غريب كشف أنه يخشى من مشكلتين قد يواجهما في الفترة المقبلة، قائلًا :"العامل البدني أبرز المشاكل التي أخشاها خاصة أن معظم لاعبي فريقي لا يشاركون مع أنديتهم وهذا ما ظهر في مباراة اليوم عكس المنتخب الجنوب أفريقي الذي تفوق علينا من الناحية البدنية، المشكلة الثانية التي أخشاها هيّ الإصابات خاصة الأعمدة الأساسية في فريقي".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات غانا، والكاميرون، ومالي.
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