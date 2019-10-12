أهالى الزيتون يستغيثون من اكوام القمامة

بعث نادر السيد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار القمامة بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة .



أوضح نادر أن منطقة حلمية الزيتون تحديدا بشارع ترعة الجبل امام مدرسة المكفوفين تتحول يوميا الى مكب للقمامة يلقى به الجميع مخلفاتهم ما يصدر الروائح الكريهة و يعطل حركة السير بالشارع ويفسد المظهر الحضارى للحى.



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