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بين الناس

أهالى الزيتون يستغيثون من اكوام القمامة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
أكوام القمامة
أكوام القمامة
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كريم ناصر
بعث نادر السيد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار القمامة بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة .

أوضح نادر أن منطقة حلمية الزيتون تحديدا بشارع ترعة الجبل امام مدرسة المكفوفين تتحول يوميا الى مكب للقمامة يلقى به الجميع مخلفاتهم ما يصدر الروائح الكريهة و يعطل حركة السير بالشارع ويفسد المظهر الحضارى للحى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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