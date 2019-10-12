محمد حشيش: فايلر مدرب صنايعي وبدأ يحقق أهداف إدارة الأهلي.. فيديو

قال محمد حشيش، لاعب الأهلي السابق، إن السويسري رينيه فايلر «صنايعي» وأثبت كفاءته وقدراته الفنية في وقت قصير مع النادي الأهلي.



وأضاف حشيش، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أن فايلر حصل على كم كبير من المعلومات من الجهاز المعاون.



وكشف محمد حشيش، لاعب الأهلي السابق، أن رينيه يسير على أهداف مجلس إدارة النادي الأهلي وبدأت تظهر نتائج المدير الفني سريعا في مباريات القلعة الحمراء.



وأكد محمد حشيش، أن الأهلي لم يهتم بالسيرة الذاتية أثناء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، واستطاع في وقت قصير تحقيق نجاحات مع الفريق.