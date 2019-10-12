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فن

اجمل ابتسامة.. الجمهور يتغزل بـ كندة علوش في أحدث ظهور لها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
كندة علوش
كندة علوش
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت كندة علوش بإطلالة جذابة بإرتدائها فستان اسود لانع شفاف مع وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.

وعلقت كندة علوش علي الصورة قائلة " هناك دائمًا سبب للابتسام اوجدوه، كلنا ممكن نلاقي أسباب للحزن أسباب للغضب وأحيانًا القهر.. بس التمسك بالابتسامة قرار مجرد مانرسما على وشنا رح تنعكس راحة نفسية جواتنا.. تعوا نحاول نبتسم على طول نضحك اول ما نلاقي سبب للضحك وايًا كانت همومنا".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" اجمل ابتسامة في العالم "و" لما بشوفك ببتسم " و" الله يسعدك ويفرح قلبك " و" قمررر ماشاء الله ".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.


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