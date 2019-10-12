بالاستريتش.. نرمين ماهر تخضع لجلسة تصوير بإطلالة كاجول.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، وقد ظهرت فيها وهي تتحرك امام الاميار ليقوم المصور بإلتقاط مختلف الصور لها، وقد ابرزت إطلالتها انوثتها بشكل كبير، وهو ما عبر عنه متابعيها في التعليقات.وعلقت نرمين ماهر على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، وقالت: مساء الورد🌸🌸، وارتدت نيرمين ماهر بنطال استريتش، وعليه توب باللون الأبيض، وارتدت فوقه جاكت جينز قصير كت، بالإضافة إلى اختيار كوتشي بالون الأبيض، وهو ما اعطاها إطلالة انيقة، وجذابة للغاية.وتركت نرمين ماهر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد قامت برفع الخصلات المنسدلة على وجهها إلى الوراء بطريقة بسيطة، لتبرز من جمالها.فيما اختارت نرمين ماهر ان تبرز ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر، مع الكحل الأسود في إبراز جمال عينيها، مع وضع اللون النبتي كاحمر شفاه.وأكملت نرمين ماهر ببعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، والتي تناسب مع إطلالتها، حيث انها ارتدت عقد طويل حول عنقها باللون الفضي، مع بعض الأساور، والخواتم من نفس اللون.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..