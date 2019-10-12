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رياضة

وليد صلاح يعتذر لمرتضى منصور بسبب إشادته بـ محمود الخطيب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
مرتضى منصور و محمود
مرتضى منصور و محمود الخطيب
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محمد رشاد
اعتذر نجم نادي الزمالك الاسبق وليد صلاح عبد اللطيف لمرتضى منصور رئيس النادى عقب إشادته بمحمود الخطيب رئيس الأهلى فى إحدى الحلقات التلفزيونية فى برنامج الزمالك.

وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" : بعتذر للمستشار مرتضى لما اتكلمت عن رئيس الأهلي، مش هتكلم كويس عن الناس اللي مبيتكلموش كويس عن رئيس نادينا".

وكان وليد عبد اللطيف تحدث عن محمود الخطيب ووصفه بالقيمة الفنية داخل الملعب فى إحدى حلقات برنامج الزمالك اليوم ، بعيدا عن الإدارة .
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