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رياضة

أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
صدى البلد
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ايهاب عيد
توج منتخبا امريكا وايطاليا بالميداليات الذهبية وذلك في ختام واسدال الستار على بطولة العالم لرواد السلاح التى اقيمت بالقاهرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وتمكن المنتخب الامريكى للرجال من الفوز فى المباراة النهائية على نظيره الفرنسي الذى حل ثانيا ثم إيطاليا ثالثا.

بينما فى منافسات السيدات جاء المنتخب الايطالى فى الصدارة وتلاه المانيا ثانيا ثم أمريكا الثالث .
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
أمريكا وإيطاليا بطلا اليوم الختامي لبطولة رواد السلاح
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