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بين الناس

زهراء مدينة نصر تتحول لمستعمرة للكلاب الضالة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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كريم ناصر
بعثت "نورهان محمد "، إحدى قراء موقع "صدى البلد"، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وأوضحت نورهان أن منطقة زهراء مدينة نصر تعانى من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة ليلا ما يثير الفزع فى قلوب المارة ويؤذى الأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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