كوسيلة جذب .. شاب مصري يبهر السياح بعزف الموسيقى في مطار الغردقة

تملكه حب الموسيقى منذ سن السابعة، لامست روحه فتعلمها وبدأ في العزف وحده، واليوم يستخدمها في بث السعادة ورسم السعادة والاطمئنان على الوجوه، ليس فقط في مصر بل وفي دول أوروبا، وقد أسمعت تجربته الأخيرة صداها حول مصر وعكست صورة حضارية عنها لزائريها.



داخل مطار الغردقة وتحديدًا في صالة السفر، وقف العازف «وائل أنور» بآلته الموسيقية الحبيبة، يردد أقوى الأنغام الأوروبية على مسامع السياح خلال إنهائهم إجراءات السفر، التف السياح من حوله "منبهرين" بوجود تلك الصورة الحضارية على الأرض الفرعونية.



ساعدته خبرته في السفر والعزف على أراضي الدول الأوروبية مثل فرنسا على انتقاء أفضل وأشهر المقطوعات التي يفضل السياح من شتى الدول سماعها، يقول لموقع «صدى البلد» "الفكرة كانت حلوة، والسياح كانوا مبسوطين بسماع مقطوعات أوروبية على أرض مصر، اتجمعوا حواليا وكانوا بيشجعوني".



جاءت الفكرة بالتنسيق مع العلاقات العامة بمطار الغردقة، وينتوي وائل نقلها لأكثر من مكان آخر في مصر، فبعد عزفه أمام برج إيفل وتفاعل الفرنسيين من حوله بالرقص على الألحان في مشهد لا ينسى.



يحلم وائل الآن بأن يكون عزفه التالي أمام معالم مصر السياحية لإبراز جمالها على أنغام موسيقى الفلكلور والأنغام المصرية الأصيلة، فالموسيقى هي أقوى رسالة يمكن إيصال الأفكار بها إلى العالم، "هنا بلد جميل، يجب أن تزوروه، يمكنكم سماع أصوات الحضارة".