أهالى المحور يستغيثون من أكوام القمامة

ناشد أهالي شارع يمين المحور بمنطقة أرض اللواء، مسئولي محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، بتوجيه سيارات النظافة ناحية شارع يمين المحور، حيث إن القمامة متكدسة هناك.



وقال الأهالي في رسالتهم: إن المنطقة التى على يمين المحور بالقرب من ميدان لبنان وموازية لشارع السودان تعانى من تراكم القمامة وانتشار الروائح الكريهة ما لا يوفر أى نوع من الحياة الآدمية للمارة والسكان.



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