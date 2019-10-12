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بين الناس

أهالى المحور يستغيثون من أكوام القمامة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:01 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
ناشد أهالي شارع يمين المحور بمنطقة أرض اللواء، مسئولي محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، بتوجيه سيارات النظافة ناحية شارع يمين المحور، حيث إن القمامة متكدسة هناك.

وقال الأهالي في رسالتهم: إن المنطقة التى على يمين المحور بالقرب من ميدان لبنان وموازية لشارع السودان تعانى من تراكم القمامة وانتشار الروائح الكريهة ما لا يوفر أى نوع من الحياة الآدمية للمارة والسكان.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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