ابحث مع الشرطة.. العثور على رجل محروق .. ومكافأة للقبض على المجرمين

عثرت الشرطة في لانكشاير ببريطانيا على جثة رجل اربعيني في منزله بعد أن اشتعلت فيه النيران في صباح الخميس الماضي.
وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية أن مجهولين اعتدوا على رجل أربعيني في مدينة لانكشاير وقاموا بقتله عن طريق سكين حادة.
استيقظ الجيران على صوت صراخ ذلك الرجل يستنجد بأي شخص لينقذه و لكن بعد أن فات الأوان فقد التهمته النيران داخل منزله و لم يستطع أحد الدخول للمنزل و إنتشال جثته إلا بعد حضور الشرطة.
حاولت الشرطة العثور على المتهمين بقتله إلا أنهم فروا هاربين من مكان الحادث عن طريق الباب الخلفي للمنزل، ورصدت الشرطة مكافأة لمن يجدهم.
وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية أن مجهولين اعتدوا على رجل أربعيني في مدينة لانكشاير وقاموا بقتله عن طريق سكين حادة.
استيقظ الجيران على صوت صراخ ذلك الرجل يستنجد بأي شخص لينقذه و لكن بعد أن فات الأوان فقد التهمته النيران داخل منزله و لم يستطع أحد الدخول للمنزل و إنتشال جثته إلا بعد حضور الشرطة.
حاولت الشرطة العثور على المتهمين بقتله إلا أنهم فروا هاربين من مكان الحادث عن طريق الباب الخلفي للمنزل، ورصدت الشرطة مكافأة لمن يجدهم.