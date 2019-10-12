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منوعات

ابحث مع الشرطة.. العثور على رجل محروق .. ومكافأة للقبض على المجرمين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة في لانكشاير ببريطانيا على جثة رجل اربعيني في منزله بعد أن اشتعلت فيه النيران في صباح الخميس الماضي.

وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية أن مجهولين اعتدوا على رجل أربعيني في مدينة لانكشاير وقاموا بقتله عن طريق سكين حادة.

استيقظ الجيران على صوت صراخ ذلك الرجل يستنجد بأي شخص لينقذه و لكن بعد أن فات الأوان فقد التهمته النيران داخل منزله و لم يستطع أحد الدخول للمنزل و إنتشال جثته إلا بعد حضور الشرطة.

حاولت الشرطة العثور على المتهمين بقتله إلا أنهم فروا هاربين من مكان الحادث عن طريق الباب الخلفي للمنزل، ورصدت الشرطة مكافأة لمن يجدهم.
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