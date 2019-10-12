بعد دفنه .. عادوا إلى المنزل وجدوه يتناول العشاء

عاش أهل مواطن ماليزي حالة من الدهشة ذات ليلة الأسبوع الماضي بسبب حدث غريب لا يحدث إلا في أفلام السينما.



حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد المواطنين في غرابان لقي مصرعه في حادث سير بعد أن صدمت دراجته البخارية في سيارة شحن كبيرة وتفحمت جثته وتشوهت ولم يستطيعوا الاستدلال عليه.



قامت الشرطة بالاستدلال عنه عن طريق السجلات المرورية عن طريق أرقام دراجته البخارية، حتى في وقت الدفن لم ينظر أهل المتوفي على الجثة قبل الدفن لأنها كانت مشوهة.



عاد الأهل إلى المنزل ووجدوا إبنهم في المنزل يتناول وجبة العشاء، أصيبوا جميعهم بصدمة وعندما بدأ يدرك ما حدث قال لهم أنه قد رهن الدراجة البخارية لأحدهم نظرا لحاجته المالية يبدو أن الشخص الذي أخذ منه الدراجة هو من قام بالحادث.