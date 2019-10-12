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منوعات

مشاهد مخيفة لتأثير إعصار هاجيبيس في اليابان.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة توثق تأثير إعصار هاجيبيس وارتفاع أمواج البحر بشكل كبير في اليابان.

ومن المقرر أن يضرب الإعصار اليابان الأسبوع الجاري، ما أجبر الحكومة على تأجيل نشاطات رياضية، بينما دعت السلطات السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية من أجل حماية أنفسهم من قوة العاصفة.

ووصفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس، الإعصار بـ"القوي جدًا"، أي أقل بقليل من المستوى الأقصى الذي كانت أعلنت عنه الخميس عندما أشارت إلى أنه يعادل إعصارا من الفئة الخامسة.

وتوقعت الوكالة أن يقترب "هاديبيس" من طوكيو، السبت، وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة، صباح السبت، مصحوبة برياح عاتية قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة قبل ساعات قليلة من وصول الإعصار الذي سيضرب وسط اليابان وشرقها، المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد.

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