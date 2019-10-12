مؤسس أندرويد يستعرض أغرب هاتف في تاريخ الشركة.. فيديو

نشر المؤسس المشارك لنظام أندرويد، والرئيس التنفيذي لشركة إسنشيال أندي روبين، مقطع فيديو أظهر فيه هاتفا غريب الشكل تنوي شركته طرحه في الأسواق.



الهاتف الجديد يأتي باسم "بروجيت جيم"، وهو يمتاز بهئته الغريبة وهيكله الذي جاء طوله كبيرا جدا مقارنة بعرضه، ما يجعله يبدو كجهاز تحكم عن بعد لأحد الأجهزة الإلكترونية.



وأتى هذا الهاتف بشاشة تعمل باللمس تمتد على طول واجهته الأمامية، فيها ثقب صغير في زاويتها العلوية اليسرى مخصص للكاميرا، وزود بمكبر صوت على الحافة العلوية للهيكل.





