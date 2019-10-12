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منوعات

الموسيقي الشهير إلتون جون عن مايكل جاكسون: مزعج ومريض

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:44 ص
مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
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عزة عاطف
يدعي «إلتون جون» في كتابه الجديد أن مايكل جاكسون كان شخصًا "مزعجًا" وأشار إلى أن مغني البوب المحبوب "فقد قاعدته الشعبية" تمامًا بحلول عام 2000.

يعرض نجم الروكيت الموسيقي إلتون جون كل شيء في مذكرات جديدة سيتم إصدارها قريبًا، حيث يعرض بالتفصيل معركته مع المخدرات وسقطاته مع الملوك، لكنه تكلم أيضًا عن "ملك البوب"، وتساءل عن "ماهية الأدوية التي كانت موصوفة له".

يقول عن جاكسون "يبدو أن الرجل المسكين كان فظيع، ضعيف ومرض"، كما زعم مغني Rocket Man في كتابه المؤلف أن أنف جاكسون "مغطى بلصق شائك" وحتى تركيبه تم تطبيقه بواسطة "مهووس"، توفي جاكسون في عام 2009.

وكتب جون بحسب صحيفة مترو في وقت لاحق أن جاكسون كان "مريضًا عقليًا حقًا، وشخص مزعج أن يكون موجودًا".
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