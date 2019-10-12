مشوار جميل وطويل.. محمد منير يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58

هنأ الفنان محمد منير صديقه الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58 عبر صفحتة بموقع التواصل تويتر.



وغرد محمد منير عبر تويتر قائلا " ‏اخي وصديقي ‎#عمرو_دياب كل سنة وانت طيب... يااااه... مشوار جميل وطويل ربنا يدينا الصحة والعمر ويبارك فينا وفي شعب ‎#مصر كله".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎كل عام وأنت بخير ... عمرو دياب وربنا يعطيك الصحه والعافيه ... محمد منير" و" ‏‎الله يديكوا الصحه ودايما أساطير الغناء فل الوطن العربي والعالم كله ⁦" و" ‏‎كل سنه وهو طيب وربنا يديكم الصحه".



يذكر أن عمرو دياب أطلق عدة أغاني من ألبومه الجديد والتي أصبحت تريند منذ نزولها وخاصة يوم الثلاث وتحيرك وما زال الجمهور متشوق لنزول ألبومه.