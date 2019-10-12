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حوادث

شاهد.. اللواء سعيد عباس لوالدة شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
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رامى المهدى
قبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية يد والدة الشهيد، محمود البنا "شهيد الشهامة" الذي لقي مصرعه على يد 3 شباب لاعتراضه ودفاعه عن فتاة قاموا بمعاكستها فى الشارع.

وقال اللواء سعيد عباس لوالدة الشهيد: إحنا في دولة قانون ولو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي أحسن".

وكانت تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على الثلاثة شباب الذين قاموا بقتل الشاب محمود البنا وسط الشارع، لمنعه لهم من معاكسة فتاة والاعتداء عليها وسط الشارع.

وألقت قوات الأمن القبض عليهم أثناء اختبائهم بأحد المنازل بالقرية استعدادا لهروبهم خارج القرية.

وقتل الطالب محمود البنا على يد شاب يدعى أحمد راجح، أمام بوابة مدرسته، بعد منعه لهم من معاكسة فتاة أمام المدرسة فقاموا بالاعتداء عليه بمطواة وقتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
شاهد.. اللواء سعيد عباس لوالدة شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي
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